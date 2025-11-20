Тернопіль: до ліквідації наслідків атаки залучені 194 рятувальники та 53 одиниці техніки

У Тернополі вже другу добу тривають пошуково-рятувальні роботи після масованої російської атаки, яка зруйнувала житлові будинки в місті. Рятувальники працюють безперервно, розчищаючи уламки та шукаючи людей, які могли опинитися під завалами.

Станом на ранок 21 листопада внаслідок російського удару в Тернополі загинуло 26 людей, серед яких 3 дитини. Також 93 особи отримали травми, з яких 18 — діти. За час операції вдалося врятувати 46 людей, серед них — 7 дітей. Однак близько 20 осіб досі залишаються зниклими.

Рятувальники продовжують працювати у складних умовах. Наразі розібрано 880 кв. м зруйнованих конструкцій і вивезено 370 тонн будівельних уламків. До ліквідації наслідків залучені 194 рятувальники та 53 одиниці техніки, зокрема, 68 рятувальників і 16 одиниць техніки працюють безпосередньо на місці трагедії.

Роботи тривають, і рятувальні служби роблять все можливе для того, щоб знайти зниклих і допомогти постраждалим. Вся країна підтримує Тернопіль у цей важкий час.

Рятувальники закликають громадян повідомляти про знайдені боєприпаси та небезпечні предмети та залишатись обережними.

🙏 Вічна пам’ять загиблим і дяка всім рятувальникам за їх відвагу та самовіддану працю.