Малий бізнес Тернопільщини спрямував до місцевих бюджетів майже 1,3 мільярди гривень

Завдяки активності малого бізнесу бюджети територіальних громад Тернопільщини отримують надійне та стабільне джерело фінансування. Так, за підсумками десяти місяців цього року до місцевих бюджетів Тернопільської області надійшло майже 1,3 млрд грн єдиного податку, що на 141,2 млн грн більше, ніж за аналогічний період торік.

Загальна сума надходжень сформована за рахунок:

– фізичних осіб – підприємців, які сплатили 945,6 млн гривень. Порівняно з січнем-жовтнем 2024 року, надходження зросли на 84,3 млн грн;

– юридичних осіб – платників єдиного податку 3-ї та 4-ї груп, які спрямували до місцевих бюджетів 346,1 млн гривень. Це на 38,9 млн грн більше, ніж за 10 місяців торік.

Підприємці області не лише забезпечують сталий розвиток економіки регіону, а й відіграють важливу соціальну роль у громадах. Вони створюють робочі місця, підтримують розвиток тергромад, формують гнучке та конкурентоспроможне підприємницьке середовище.

У свою чергу, Головне управління ДПС у Тернопільській області і надалі працює над створенням зручного, прозорого та сучасного податкового сервісу. У центрі нашої діяльності – партнерський підхід до платників податків, які сумлінно ведуть бізнес, дотримуються законодавства та роблять свій внесок у розвиток області.