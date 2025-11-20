Знищено 51 квартиру в одному будинку та 72 квартири в іншому — Тернопіль компенсуватиме оренду житла постраждалим та оплачуватиме поховання загиблих

Тернопільська міська рада прийняла важливе рішення допомогти людям, постраждалим від нещодавнього російського обстрілу. Міський голова Сергій Надал повідомив, що постраждалі від атаки, які втратили свої домівки, отримають компенсацію за оренду житла з міського бюджету.

Зокрема, знищено 51 квартиру в одному будинку та 72 квартири в іншому. Тернопіль запропонував постраждалим тимчасові місця для проживання, зокрема 15 осіб залишилися у місті, решта роз’їхалася по родичах та друзях. Міська влада вирішила компенсувати витрати на оренду житла до моменту отримання компенсації або завершення ремонтів.

“Ми також забезпечимо ритуальні послуги та витрати на поховання загиблих, які стали жертвами цієї трагедії. Ритуальна служба вже працює і визначає місця для поховання”, — додав Сергій Надал.