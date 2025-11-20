У Тернополі серед руїн рятувальники знайшли папугу

У Тернополі серед руїн, серед крихких уламків однієї з 9-поверхівок, пошкодженої російською ракетою, рятувальники знайшли папугу, повідомляють в Головному Управлінні ДСНС України в Тернопільській області.

Маленький, яскравий пернатий у цій холодній безодні руйнування. Хтось дбав про нього, був його родиною, хтось, можливо, шепотів йому лагідні слова перед тим, як світ розколовся навпіл…

У такі моменти усвідомлюєш, наскільки крихке наше сьогодення і наскільки жорстокою є ця війна! Але життя завжди знаходить шпарину, аби вціліти. Тримаймося!