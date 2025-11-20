П’ять локацій Тернопільської митниці, про які варто знати громадянам та бізнесу

Забезпечення дотримання встановленого законодавством України порядку переміщення товарів, транспортних засобів через митний кордон України, а також статистичний облік імпортних, експортних та транзитних товарів – основна мета митного оформлення.

Митне оформлення у Тернопільській митниці здійснюється в місцях розташування відповідних підрозділів митних органів протягом робочого часу, який для них встановлено, та розпочинається з моменту подання до митного органу декларантом або уповноваженою ним особою митної декларації та усіх необхідних документів. У разі електронного декларування – з моменту отримання митним органом від декларанта або уповноваженої ним особи електронної митної декларації.

У Тернопільській митниці функціонує п’ять місць, де можна здійснити митне оформлення товарів і транспортних засобів:

відділ митного оформлення № 1 митного поста “Тернопіль” (вул. Текстильна, 28а, м. Тернопіль) з 08:00 год. до 19:00 год.;

відділ митного оформлення № 2 митного поста “Тернопіль” (вул. Текстильна, 38, м. Тернопіль) з 08:00 год. до 18:00 год.;

відділ митного оформлення № 3 митного поста “Тернопіль” (вул. Лук’яновича Д, 8, м. Тернопіль) з 08: 00 год. до 19:00 год.;

відділ митного оформлення № 4 митного поста “Тернопіль” (майдан Кармелюка, 5, м. Збараж, Тернопiльська обл.) з 08:00 год. до 17:00 год.;

митний пост “Чортків” (вул. Володимира Великого, 31, м. Чортків, Тернопільська обл.) з 08: 00 год. до 17:00 години.

Нагадуємо, що час здійснення митних формальностей може бути продовжено. Важливим для цього є подання суб’єктом ЗЕД звернення про виконання митних формальностей поза робочим часом, встановленим для митного органу. (Взірець зверннення затверджено наказом Міністерства фінансів України від 23.10.2017 № 862, зі змінами).

Звертаємо увагу, що з метою належної організації здійснення особовим складом митних формальностей поза місцем розсташування митного органу або поза робочим часом, встановленим для нього, звернення слід подвати у понеділок–четвер до 15:00 год., та у п’ятницю – до 14:00 години.





