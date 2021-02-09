Сьогодні у Тернополі евакуювали 5 автівок

У зв’язку із сильними снігопадами інспектори з паркування здійснюють у Тернополі евакуацію транспортних засобів, що порушують правила зупинки, стоянки та паркування, і цим самим перешкоджають роботі снігоочисної техніки.

Так, під час ранкового обстеження міста інспекторами евакуйовано 5 транспортних засобів, що були залишені у забороненому місці, із водіями ще чотирьох автівок проведено профілактичні бесіди щодо усунень порушень законодавства, на що була позитивна реакція з боку цих осіб.

Зазначимо, що через суттєві перешкоди, які створюють припарковані на узбіччі доріг та у дворах автомобілі, спецтехніка не може якісно очищати дороги і тротуари. Тому цими днями інспектори з паркування у посиленому режимі контролюватимуть дотримання водіями правил зупинки, стоянки та паркування транспортних засобів.

Окрім штрафування власників транспортних засобів, інспектори з паркування здійснюють евакуацію автомобілів на штраф-майданчик. Так, від початку лютого муніципальною інспекцією евакуйовано 26 транспортних засобів.

Нагадаємо, на підставі норм закону «Про реформування сфери паркування транспортних засобів», на базі управління муніципальної інспекції міста Тернополя створено сектор контролю за паркуванням транспортних засобів, інспектори якого мають право приймати рішення щодо штрафування за порушення правил зупинки, стоянки та паркування транспортних засобів.