Тернопільські депутати поставили крапку в питанні розміщення на території області людей з Китаю

Депутати Тернопільської обласної ради не допустять ситуацію, яка ставить під загрозу здоров’я і життя населення області

Сесія обласної ради розпочалася хвилиною мовчання, якою вшанували пам’ять Героїв Небесної Сотні та усіх загиблих за незалежність України.

Депутати проголосували за порядок денний. До уваги сесії було запропоноване одне питання – ««Про напружену ситуацію, що складається в Тернопільській області через інформацію, яка набула поширення 17 лютого 2020 року, стосовно намірів Уряду України розмістити на території Тернопільської області в селі Конопківка Теребовлянського району в санаторії «Медобори» близько 100 осіб, евакуйованих із Китаю».

Голова обласної ради Віктор Овчарук, звертаючись до присутніх та виступаючих, закликав не зловживати різними моральними категоріями. «Хотів би застерегти не прикривати поняттями моральності та християнських цінностей непрофесійність, оскільки така підміна загрожує не лише Тернопільській області, а й усій України», – наголосив Віктор Овчарук.

Перший заступник голови обласної ради Василь Деревляний говорив про те, що рішення нинішньої влади поселити евакуйованих у густо населених районах є геноцидом українського народу та наголосив на порушеннях законодавства та дезінформації громади при прийнятті рішень щодо намірів Уряду України розмістити на території Тернопільської області в селі Конопківка Теребовлянського району в санаторії «Медобори» близько 100 осіб, евакуйованих із Китаю, а також вказав на абсолютну непідготовленість санаторію «Медобори» до прийняття евакуйованих із Китаю. Василь Деревляний закликав підтримати громаду у супротиві.

Ігор Сопель, голова ОДА, заперечив інформацію щодо погодження розміщення і евакуйованих і закликав бути небайдужими.

Представники Микулинецької ОТГ висловили сумнів у правдивості сказаного.

Володимир Богайчук, начальник управління охорони ОДА, заявив, що є чітка позиція щодо неможливості прийняти в області борт з Китаю, а також наголосив на необхідності виділення коштів на створення умов для надання медичних послуг інфікованим хворим.

Керівник Тернопільського обласного лабораторного центру МОЗ України Оксана Чайчук повідомила депутатів та представників громад, що область не повністю готова для прийняття евакуйованих із Китаю, проте наголосила, що необхідно все зробити, щоб підготуватися для надання таких медичних послуг.

Представник МОЗУ поінформував про те, що мета перебування його з колегами на Тернопіллі – визначення умов, які є в області для прийняття евакуйованих.

Про те, які перипетії відбувалися навколо прийняття рішень щодо прийняття евакуйованих розповів керівник санаторію «Медобори» Василь Мартинюк та зазначив, що без згоди громади очолюваний ним заклад не прийматиме евакуйованих з Китаю.

Олег Сиротюк наголосив на необхідності діалогу центральної влади із суспільством.

Про те що проблема корона вірусу набагато ширша і її треба вивчати сказав Любомир Білик і закликав не конкурувати у словесному вияві любові до держави, а спільно працювати.

Вислухавши представників Микулинецької громади, проаналізувавши надану фахівцями інформацію, депутати обласної ради підтримали рішення Микулинецької селищної ради Теребовлянського району від 18 лютого 2020 року № 2652 «Щодо розміщення евакуйованих громадян України з Китайської Народної Республіки в санаторії «Медобори».

Також прийнято заяву до керівництва країни про недопустимість розміщення на території Тернопільської області в селі Конопківка Теребовлянського району в санаторії «Медобори» близько 100 осіб, евакуйованих із Китаю. «Ми, депутати Тернопільської обласної ради, не можемо допустити ситуації, яка ставить під загрозу здоров’я і життя населення області, та вимагаємо від вищих посадових осіб держави вжити невідкладних заходів реагування».