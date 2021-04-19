У Тернополі зрізали липову алею задля парковки

Днями у Тернополі на вулиці Василя Симоненка 4 під корінь вирізали цілу липову алею. У міській раді повідомили, що мешканці будинку самі були ініціаторами, адже хочуть, аби на місці зеленої зони облаштували парковку. Жваве обговорення навколо цієї теми проходило у соціальних мережах. Тернополяни розділилися на два табори, одні «за» вирубку дерев, інші – проти.

Частина мешканців будинку не приховує обурення. Андрій Кір розповідає, що серед тих дерев, що зрізали було те, яке він садив разом з батьком. Чоловік каже, що у Тернополі відбувається ледь не лісозаготівля і стверджує, що цього разу можновладцям це з рук не зійде.

(Ось такий вигляд мав двір до того, як зрізали дерева)

Тим часом на сайті Тернопільської міської ради з’явилося повідомлення про те, що мешканці самі виявили бажання облаштувати на місці дерев парковку.

– Цими днями продовжується капітальний ремонт прибудинкової території вулиці Симоненка, 4. За цією адресою минулого року було зроблено тротуар, а цього року передбачено провести капітальний ремонт дороги та влаштування екопарковки. Як повідомляють в управлінні ЖКГ, перед початком робіт на місце виїжджали екологи, які надали погодження на проведення зрізання деяких зелених насаджень, щоб на даному місці облаштувати екопарковку. Окрім того, проект ремонту двору був погоджений більшістю мешканців, які своїми підписами підтримали облаштування екопарковки, – повідомляють у міській раді.

Зважаючи на суспільний резонанс та прохання мешканців будинку, депутат міської ради Олег Різник звернувся із депутатським зверненням до заступника міського голови Стемковського Владислава. У ньому депутат просить надати інформацію про те, хто і на якій підставі зрізав дерева, копії документів і погоджень на зрізку та звернення мешканців будинку, щодо необхідності зрізки дерев з метоюю облаштування парковки.

Вже який день у соціальній мережі не стихають обговорення цієї ситуації. Тернополяни рохділилися на два табори, одні «за» вирубку дерев, інші – проти.

– Певно, будуть казати, що посадять там екзотичні магнолії та інші дорогі саджанці. У мене нема слів нормальних, і серце болить дивитися на це каліцтво. Я закликаю можновладців піти подивитися на бомжацькі хащі, котрі розгортаються у всій своїй “красі” на повороті вулиць Острозького і на Микулинецьку – ті хащі знаходиться перед залізничною колією, біля мосту – втім, бруд і зарослі такі самі є і на протилежній від колії стороні. То суцільний жах. Хащі ніхто не обрізає, сміття ніхто не прибирає, а за пару сотню метрів – чистенький двір багатоповерхівки, де живуть порядні люди і на їхньому дворику чисто і файно. При чому страшно те, що той дві , де є діти, не відгороджений від бомжатника. Люди, вам не страшно так жити? – пише тернополянка Яна Іщук.

– Зелений Тернопіль стає схожий на великий лабіринт із кіосків, бетону, автівок і рекламних щитів повсюди, – підкреслює мешканка Тернополя Ірина Ноженко.

(Липова алея влітку)

– Стараюсь не влазити в такі дискусії так як конструктиву точно не буде. Але зазначу, що від подібного реверансу я відмовив мешканців свого будинку на Симоненка 2 так як ініціативи такі були. Зранку я з’ясував, що мешканці в курсі та не просто просили, а “вимагали” екопарковку, збирали підписи. Особисто я проти такого, але людям більше була потрібна екопарковка, – повідомив депутат ТМР від ВО «Свобода» Михайло Сиротюк.

– Це шумозахисна смуга від вулиці і параметри її та породи дерев визначені державними стандартами та нормами і проектом цього містобудівного кварталу. Окрім того не менше 25% вулиць, в межах червоних ліній має бути озеленено, – коментує архітектор Олег Фостяк.

– Ось так за один день знищили десяток здорових лип, які прикрашали, захищали нас, давали нам кисень – буде парковка (так захотіли немудрі мешканці- не всі, звичайно), але хороше пояснення для влади. Ми дикуни, варвари, невігласи – нищимо природу і себе в ній, а потім плачемось, бо хворіють діти, онуки… В Європі вже почали знімати де можливо бруківку, асфальт, щоб не перегрівалась поверхня, зважаючи на те, як сильно змінюється клімат, висаджують сотні молодих дерев. І там не має взагалі такого варварського “кронування і омолоджування” дерев як у нас. Допоки влада не буде жорстко це карати, доти це буде продовжуватись, – коментує тернополянка Оксана Солтисяк.

В той же час є й такі тернополяни, які підтримують ідею створення парковки на місці зелених насаджень. Щоправда їх не так вже й багато.

– Попрошу не висловлюватися гучними образами у бік мешканців які були за те щоб зрізати ці дерева. Можливо на вигляд вони і були здорові проте насправді дерева перебували у аварійному стані і рано чи пізно наробили б біди не лише майну. Ми самі вирішуємо свою долю і в цьому конкретному випадку зрізати дерева було не лише правильним але і корисним рішенням адже тепер ми не переживатимемо за дітей які ходять біля тих дерев і за те що рано чи пізно дерево розвалить чиюсь машину. Плюсом є також те що тепер ми матимемо де ставити наші машини і у нас появляться парко місця і можливо навіть екопарковка. Тому перед тим як писати образи у бік мешканців прошу зважити всі плюси та мінуси а також взяти до уваги те що замовником є міська рада яка не ріже здорових насаджень, – коментує Оля Осадець.



