У Тернополі рекордно злетіли ціни на оренду: 15 тисяч за кімнату

В той час, коли свідомі тернополяни намагаються всіляко підтримати людей, які приїжджають до нас з-під обстрілів, дехто навпаки – вирішив нажитися на біженцях.

З початком воєнного вторгнення Росії, значно зріс попит на оренду житла в західних регіонах. Тернопільщина – не виключення.

Багато мешканців краю безкоштовно приймають евакуйовані сім’ї, інші ж завищують вартість оренди.

Так, останніми днями у тернопільських Фейсбук-спільнотах почали з’являтися оголошення про здачу квартир. Тільки от ціни на них зросли у декілька разів.

“Власники квартир, будинків в Тернополі, ви з глузду з’їхали??? 15 000 грн оренда 1 кімнати? 200 доларів за трущоби, за які в мирний час брали б 5000 грн і були б раді що хоч хтось погодився. Квартири подобово по 2000 грн?”, – обурилась тернополянка у Facebook.

Користувачі засудили власників помешкань та рієлторів, які вирішили нажитися на війні.

“У людей така біда, а так обдирають. Совісті немає”, – пишуть в коментарях.

Тернополяни