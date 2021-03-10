“Заяву посла Ізраїлю ми розцінюємо, як спробу втрутитися у внутрішні справи нашої держави”, – Михайло Головко

Скандал із присвоєнням стадіону у Тернополі імені генерала УПА Романа Шухевича набирає міжнародних обертів.

Не встигли депутати Тернопільської міської ради прийняти таке рішення, як посол Ізраїлю в Україні Йоель Ліон засудив цю ініціативу про перейменування футбольного стадіону у Тернополі на честь Головного Командира УПА Романа Шухевича та вимагає скасувати дане рішення Тернопільської міської ради.

На ситуацію відреагував міський голова Тернополя Сергій Надал, назвавши посла Ізраїлю заручником радянської історіографії.

Свою позицію з даного питання висловив і голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко.

“Мене, як і кожного свідомого українця, обурює висловлювання Посла Ізраїлю в Україні Джоеля Ліона щодо засудження рішення Тернопільської міської ради про присвоєння міському стадіону імені Романа Шухевича, – відзначив Михайло Головко. – Видатний український політик і державний діяч, Генерал-хорунжий, головнокомандувач УПА, голова Секретаріату Української головної визвольної ради, непримиренний борець за Незалежність України Роман Шухевич був, є, та завжди буде Героєм України! І, хоча зараз Його не визнають на державному рівні, Захисники України воювали та воюють за збереження територіальної цілісності нашої країни, продовжуючи справу Романа Шухевича та йдучи у бій з Його словами на вустах!Як би не хотіли вороги України стерти з пам’яті нашого народу спогад про видатного українця, їм не вдасться цього зробити! Свого часу Він зробив усе, щоб перетворити УПА в інструмент боротьби за Українську самостійну соборну державу”.

За словами політика, зараз існує чимало міфів, вигадуючи які вороги України намагаються нівелювати значення УПА. Українська самостійна соборна держава — тільки такою була мета боротьби українських повстанців. Про те, що громадянами можуть бути лише етнічні українці, у програмних документах не йшлося. В лавах УПА були, крім українців, і представники інших національностей. Боротьба з євреями мала вестися лише у тих межах, у яких вони виступали опорою комуністичного режиму. Жодних закликів до знищення будь-яких національних меншин за їхню етнічну приналежність у постановах УПА не було.

Гасло «Україна для українців» означало, що влада в Україні повинна належати українцям, а не народам-окупантам, з якими варто боротися, доки вони не припинять окупацію українських земель. І так повинно бути! Адже, як заповідав нам Великий Пророк, якого ми вшановуємо у ці дні, Тарас Шевченко: «В своїй хаті своя й правда, і сила, і воля»! Й тільки український народ повинен бути господарем на українській, Богом даній Землі!

“Нещодавно, Тернопільська обласна рада, з ініціативи фракції ВО «Свобода», звернулася до керівництва держави із вимогою повернути звання Героя України Роману Шухевичу. Це рішення підтримала більшість депутатів. А тому, заяву Посла ми розцінюємо, як спробу втрутитися у внутрішні справи нашої держави. Такі висловлювання є абсолютно не дружніми по відношенню до нас та нашої країни!Для Романа Шухевича, навіть в останні хвилини перед смертю, боротьба за волю українського народу, за суверенне державне існування і розквіт, була змістом життя… І ми не дамо нікому знищити те, за що боровся наш Герой, – підсумував Михайло Головко”.