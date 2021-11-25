На Тернопільщині учнів з Монастириської громади три місяці без шкільного автобуса

Батьки учнів з села Підлісне Монастириської громади звернулись до начальниці обласного управління освіти Ольги Хоми через те, що від початку навчального року їхніх дітей не возить шкільний автобус. 9 кілометрів до школи діти їдуть громадським транспортом, розповіла мати двох учнів Юлія Подюк.

“Просили в нашої представниці, щоб вона посприяла нам у поверненні шкільного автобуса. Вона сказала, що в них уже на цю мить є пропозиція для Монастириської ОТГ і є два варіанти: або вони повертають нам шкільний автобус, який був, або вони оплачують перевізника, якого оплачуємо ми самі”, – каже жінка.

За словами ще однієї матері учнів з Підлісного Наталії Луцан, доїзд однієї дитини до школи та додому коштує 30 гривень на день. Маршрутка привозить дітей на півтори години раніше від початку занять та забирає пізніше. Тому хочуть повернути шкільний автобус:

“Шкільний автобус кращий, бо він довозить дітей пізніше на заняття. Маршрутний пізніше – о 7:10 їде з села та о 17:25 діти аж до хати приходять. О 17:10 приїжджає автобус. Це ніч”.

Наталія Луцан розповіла, два роки тому в Підлісному закрили школу через малокомплектність. 16 учнів із цього села їздять навчатися у Висотську школу. Впродовж двох років дітей возив шкільний автобус, а цьогоріч його маршрут змінили.

Ольга Хома каже, забезпечити доїзд учнів до шкіл – це обов’язок керівництва громади. За її словами, направили їм лист, відповідь чекають через 2 дні, тоді, розповідає жінка, і надасть коментар.

Суспільне