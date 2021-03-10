На Тернопільщині за допомогою супутника виявили масштабне сміттєзвалище

Державна екологічна інспекція знайшла масштабне сміттєзвалище на території одного з підприємств на Тернопільщині. Щоб його виявити, довелося звернутися до Державного космічного агентства.

Так, до інспекції звернулися щодо можливого незаконного сміттєзвалища на території підприємства «Еко-Лідер Т». Через те, що підприємство за цією адресою не здійснює жодної діяльності, перевірку провести не вдалося. Мова йде про земельну ділянку поблизу села Малашівці. Щоб виявити порушення, ДЕІ звернулася до Державного космічного агентства з проханням надати супутникові знімки цієї ділянки в ретроспективі.

На одержаних фото помітили збільшення сміттєзвалища на цій ділянці з 5 до 9,1 гектара протягом 2018-2020 років.

– Розмір збитків від засмічення земельних ресурсів попередньо становить майже 80 мільйонів гривень. Після проведення перевірки об’єкта інспекція розрахує точну суму шкоди, — зазначив голова ДЕІ Андрій Мальований.

Держекоінспекція направила лист до Служби безпеки України щодо відкриття кримінального провадження. Також ДЕІ готує звернення щодо анулювання дозволів, виданих підприємству «Еко-Лідер Т», адже за своєю юридичною адресою воно не здійснює жодної діяльності.