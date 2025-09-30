16 підозрюваних на Тернопільщині: депутати, чиновники та правоохоронці у центрі корупційних схем

Протягом останнього часу прокуратура Тернопільської області активно працює над протидією корупційним злочинам та схемам розкрадання бюджетних коштів. В результаті розслідувань, 16 осіб, серед яких депутати місцевих рад, керівники комунальних підприємств і колишні правоохоронці, були повідомлені про підозри у вчиненні корупційних правопорушень. Сума завданих державі збитків складає 10 млн грн.

Хто серед підозрюваних?

Згідно з інформацією, наданою прокурорами, серед підозрюваних:

Голова територіальної громади разом із директорами ТзОВ вчинив розтрату бюджетних коштів при виконанні ремонтних робіт у місцевому ліцеї за заниженими цінами. Сума збитків — 1,17 млн грн.

Депутат сільської ради , який незаконно видобував глину на території природно-заповідного фонду, спричинивши шкоду довкіллю на суму 1,6 млн грн.

Депутат сільської ради , який отримав 8500 доларів США за вплив на службових осіб РТЦК та СП, щоб допомогти ухилитися військовозобов’язаному від мобілізації.

Начальник департаменту міської ради , який зловживаючи службовим становищем, не уклав договір пайової участі з забудовником, що призвело до збитків у розмірі 617 тис грн.

Колишній головний лікар та завідувач відділу міської лікарні , які вчинили розтрату бюджетних коштів при нарахуванні та виплаті заробітної плати на суму 1 млн 258 тис грн.

Заступник начальника відділу правоохоронного органу , який закупив майно за завищеними цінами (збитки 800 тис грн).

Директор товариства та двоє колишніх працівників ГУ ДСНС , які надали неправомірну вигоду службовим особам цього ж управління за вчинення дій в їх інтересах (200 тис грн).

Завідувач господарства комунального підприємства , який прийняв товар невідповідної якості на суму 2 млн 392 тис грн.

Директор комунального підприємства та директор ТОВ , які здійснили розтрату бюджетних коштів при виготовленні проєктно-кошторисної документації (збитки 480 тис грн).

Інженер з технічного нагляду , який закупив транспортний засіб для комунального підприємства за завищеними цінами (523 тис грн).

Заступник начальника комунального підприємства , який допустив забруднення річки Гнізна через перевищення скидів неочищених стічних вод з підприємства, що спричинило збитки довкіллю на 195 тис грн.

Державний реєстратор, який незаконно здійснив реєстрацію права власності на земельну ділянку, що призвело до збитків у розмірі 216 тис грн.

Наслідки та подальші кроки

Залежно від вчинених злочинів, підозрюваним інкриміновано статті 191, 240, 242, 364, 365-2, 367, 369, 369-2 КК України. Наразі прокурори готують клопотання щодо обрання запобіжних заходів та відсторонення підозрюваних від посад.

Досудове розслідування триває, з участю правоохоронних органів, зокрема ГУНП, УСБУ, УСР та ДВБ в Тернопільській області. Прокурори запевняють, що всі відповідальні за ці схеми будуть притягнуті до відповідальності.

Ця справа є черговим підтвердженням того, що боротьба з корупцією на Тернопільщині набирає обертів, а відновлення справедливості та контроль за бюджетними витратами залишається одним із пріоритетних завдань правоохоронців.