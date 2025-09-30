Ювілейне паломництво матерів до Зборова: молитва та духовне оновлення

28 вересня 2025 року відбулося значуще паломництво спільноти “Матері в молитві” Тернопільсько-Зборівської архиєпархії до прокатедрального храму Преображення Господнього в місті Зборів. Понад 60 матерів з різних спільнот міста Тернополя взяли участь у духовній подорожі, присвяченій Ювілейному 2025 року Божого, повідомляє пресслужба архиєпархії.

Паломництво було організовано з благословення Церкви, яка в цей ювілейний рік закликала вірних стати “паломниками надії”. Це паломництво стало важливим актом молитви за прощення, мир в Україні, а також за справедливість у світі. Віряни пройшли через ювілейні двері храму Преображення Господнього як символ духовного оновлення, взяли участь у Таїнстві Сповіді та Божественній Літургії, молячись за свої родини та дітей.

Божественну Літургію очолив декан Зборівський о. Віталій Вовк, у співслужінні з о. Василем Чамарником та отцями Євгеном і Андрієм Мушинськими. Під час духовних наук о. Василь Чамарник звернув увагу матерів на важливу роль Софії Шептицької, матері праведного митрополита Андрея Шептицького, відзначаючи ключові засадами материнства, які притаманні її життю: молитва, виховання прикладом, довіра до Бога у вихованні дітей, а також жертовне служіння.

Після молитви учасниці паломництва відвідали храм Новомучеників українського народу, де парох о. Тадей Нога поділився історією святині та духовним шляхом громади.

На завершення материнської духовної подорожі учасниці висловили подяку Богові за єдність у молитві, а також організатору п. Ользі Білик за проведення паломництва. Прочанки також виразили вдячність усім матерям, які долучилися до приготування частування, що стало знаком християнської любові та підтримки.