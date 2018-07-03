Шість кроків до безпеки громад Тернопільщини

За допомогою шести кроків можна визначити найважливіші проблеми небезпек громади і донесення їх до органів місцевого самоврядування і поліції, для подальшого вирішення. Основним результатом нашої роботи є затверджені Концепції комплексної безпеки Шумської міської, Ланівецької міської, Підволочиської селищної об’єднаних територіальних громад Тернопільської області.



22 червня у Тернополі представили результати проекту «Підвищення рівня підзвітності поліції та органів місцевого самоврядування перед громадами та налагодження діалогу через прийняття Комплексних програм розвитку безпеки у 18 територіальних громадах західних областей України». Даний проект на території Тернопільщини реалізовувався Центром правових та політичних досліджень «СІМ» у партнерстві з Тернопільським регіональним відділенням Асоціації міст України.

За словами Олега Ільківа, керівника проекту, його завданнями було:

1) розробити інструментарій для визначення проблем небезпек які є в громадах;

2) визначити методи вирішення визначених проблем;

3) підвищити рівень довіри громадян до правоохоронних органів.

Метою даного проекту є напрацювання механізму зворотного зв’язку із громадою для вирішення проблем безпеки в своїх громадах за допомогою взаємодії між поліцією, громадою та місцевою владою (т.зв. моделі «community policing» – взаємодія поліції з громадою).

Для підвищення рівня довіри громадян до правоохоронних органів представники Центру правових та політичних досліджень «СІМ» спільно із громадою, органами місцевого самоврядування і поліцією формували пріоритети безпеки даних громад. Інструментарієм для отримання результатів ми обрали фокус-групове дослідження, в якому активну участь взяли голови громад, депутати, сільських, міських рад, старости, освітяни, громадські активісти та представники поліції. Результатом нашого дослідження стали затверджені Концепції комплексної безпеки громад, а моніторинг виконання даної концепції лежить на громаді.

Всі заходи передували прийняттю Концепцій комплексної безпеки у громадах у травні цього року. В цей документ були включені пропозиції, які сприятимуть вирішенню проблем охорони правопорядку регіону, виявлених громадою, а саме розбудову тротуарних доріжок, відновлення дорожнього покриття, обладнання світлових пішохідних переходів, встановлення відео спостереження, покращення і збільшення обладнання пожежогасіння, ремонт будівель ФАПів і закупівлю відповідного обладнання для надання належної медичної допомоги громадянам, розбудова спортивних майданчиків, вирішення низки екологічних проблем пов’язаним із збором і сортування сміття, очисних споруд і водопостачання, контролем за внесення хімічних добрив агровиробниками та інше. Створення центрів Безпеки та громадських формувань з охорони громадського порядку чимуніципальних дружин дозволить підсилити роботу поліції в громадах, у яких так не вистачає дільничних офіцерів поліції і покращить охорону правопорядку (т.зв. моделі «community policing» – взаємодія поліції з громадою).

Всі напрацювання в рамках реалізації проекту увійшли в методичний посібник«Концепції комплексної безпеки Шумської міської, Ланівецької міської, Підволочиської селищної об’єднаних територіальних громад Тернопільської областіта методичні рекомендації з розробки та прийняття Програм громадських пріоритетів охорони безпеки та порядку в громадах України», в якому містяться рекомендації та основні методи визначення проблем громадської безпеки у вибраних територіальної громадах. Авторами послідовно викладені всі кроки реалізації проекту, а також прийняті Концепції комплексної безпеки Шумської, Ланівецької, Підволочиської громад. Відповідно, вже опрацьована методика може бути застосована в інших регіонах України.