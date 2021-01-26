Аграрії Тернопільщини можуть отримати фінансову підтримку

Агропідприємства Тернопільщини можуть отримати державні гарантії на портфельній основі з рядом встановлених банківських установ.

Відтак, виходячи з пропозицій банків-кредиторів, 31.12.2020 уклали договори про надання державних гарантій на портфельній основі з такими банками-кредиторами: АТ «Ощадбанк» (гранична сума державної гарантії – 1 000,0 млн грн), АТ «Укрексімбанк» (800,0 млн грн), АБ «Укргазбанк» (500,0 млн грн), АТ «ОТП банк» (250,0 млн грн), ПАТ «КБ «Приватбанк» (400,0 млн грн), АТ «Таскомбанк» (280,0 млн грн), ПАТ «Банк Восток» (250,0 млн грн), АТ «Піреус банк МКБ» (250,0 млн грн), АТ АКБ «Львів» (105,0 млн грн), АТ «Банк Альянс» (100,0 млн грн), ПАТ «Кредитвест банк» (95,0 млн грн).

Державні гарантії на портфельній основі надано в забезпечення часткового виконання боргових зобов’язань за портфелем кредитів, що надаються суб’єктам господарювання мікропідприємництва, малого та/або середнього підприємництва на умовах:

граничні обсяги державних гарантій не перевищують 50 відсотків суми зобов’язань за основним боргом за портфелем кредитів та 70 відсотків за кожним окремим кредитом;

строк дії державної гарантії до п’яти років;

плата за надання державної гарантії – 0,001 відсотка суми гарантії.

Основні умови кредитів:

кредити, що входять до портфеля, надаються у гривні строком до 10 років у сумах, що не перевищують 100 млн гривень та надаються для фінансування діяльності, не забороненої законодавством;

надаються як на інвестиційні цілі, рефінансування заборгованості суб’єктів підприємництва за раніше наданими кредитами, так і на фінансування оборотного капіталу, крім овердрафтів;

відсоткова ставка – не перевищує UIRD (12 місяців) плюс 6 відсотків річних;

розмір комісій – на покриття витрат банку-кредитора на обслуговування кредиту не більше ніж 1 відсоток річної суми кредиту;

до портфеля може включатися кредит, за яким надається державна підтримка у вигляді часткової компенсації відсоткової ставки (5-7-9);

не може поєднуватись з іншими програмами державної підтримки або програмами міжнародних фінансових організацій.