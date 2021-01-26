Тернопільський обласний драматичний театр через локдаун втратив 300 тисяч гривень

Понад 300 тисяч гривень втратив обласний драматичний театр імені Тараса Шевченка через локдаун. Загалом за час карантину збитки сягнули майже двох мільйонів гривень. Про це розповів директор закладу Борис Репка.

За його словами, це гроші, які планували витратити на ремонти приміщень, нові постановки, декорації, костюми та освітлення.

В обласному драматичному театрі імені Тараса Шевченка в Тернополі другий місяць поспіль не грають вистав, репетиції проводять за участю не більше 10 акторів.

Початок нового року став для театру найзбитковішим за період усього карантину, розповідає директор закладу Борис Репка:

“Коли до театру йдуть люди, хочуть щось побачити, почути колядки, тому що ми таке ставимо аж до 15 лютого і це наші прибутки. То ви собі можете тільки уявити, якщо одна вистава десь до 30 тисяч, а ми зараз їх не зіграли за період того карантину приблизно 11, то вже можна собі порахувати – 300 тисяч ми вже втратили. А ці гроші, які ми могли заробити, – це нові постановки, запрошення режисерів, декорації костюми, ремонти”.

За словами Репки, коли театр працював на повну потужність, за рік заробляли близько трьох мільйонів.

“Ми дуже багато грошей платимо за комунальні послуги. Обласна рада не всі кошти виділяє на комунальні послуги. Тому ми мусимо за свої гроші, зароблені з вистав, це оплачувати. По світлу це десь 50% і за тепло також”, – каже Репка.

За його словами, карантинні обмеження завдали театру не тільки матеріальних збитків:

“Ми втрачаємо глядача. Тому що люди починають звикати до того, що в театрі цілий місяць не грають. А може в лютому не будуть грати, а може й в березні. Тобто, це така друга проблема”.

Позначився карантин і на заробітках акторів, розповідає один із них Дмитро Чоповський. У сім’ї з чотирьох осіб він єдиний працює.

“Зараз зарплату затримують, а ще й її скоротили. Тому витягнути на тих кілька заощаджених гривень четверо чоловік – це важко. Тому чекаємо, коли повернуться кращі дні”, – каже Чоповський.

Оксана Малінович з чоловіком також працюють у театрі. Таких театральних родин тут близько 10, розповідає жінка. Тому, під час карантину, сім’я не має доходу, каже вона:

“Як кажуть, актор повинен виходити на сцену голодний. Це не страшно. Але хотілося б, щоб наші діти цього не відчували. Вони хочуть і морозива, і на секції ходити. А хтось вчиться на платному, треба і за навчання заплатити, а тарифи ростуть, ціни ростуть. Важко нам”.

Загалом у театрі працює 152 людини. Андрій Кащишин – світлотехнік. “Не вистачає емоцій, тих що люди нам надавали в театрі, коли приходять, віддають своїми емоціями, плескають. Коли ти читаєш всілякі пости в Фейсбуці, що люди, бо це набагато краще, ніж кіно. І коли ти працюєш, ти відчуваєш цю віддачу і навіть, коли йдеш додому навіть дуже пізно, бо вистави в нас досить довгі, навіть по 3 години, ти йдеш задоволений”, – каже Кащишин. Поки триває карантин, розповідає Борис Репка, вирішили провести реконструкцію малої сцени. Для цього використали гроші, зароблені минулого року. “Тут ми плануємо грати вистави до 70 чоловік. Хочемо її зробити більш-менш сучасною, оновлюємо світло. Мусимо зробити і стелю, і підлогу, тільки-що поміняли вікна. На це грошей нам не виділили. Це кошти, які ми заробили в листопаді і в грудні. І ці кошти ми зберегли, закупили пульт, закупили освітлювальну апаратуру, яка нам дуже потрібна, і ще трішки маємо для того, щоби вона була хоча би біль-менш наближена до того сучасного театру, який би мав бути”, – розповів Репка. Чоловік каже, завершити реконструкцію малої сцени планують до кінця карантину.

Сьогодні в театрі триває підготовка до прем’єрного показу вистави “Одного разу в морзі”. Її планують показати 6 лютого. У зв’язку з карантинними вимогами, у виставі задіяні лише дві актриси. Глядачів розсаджуватимуть на безпечній відстані, розповів Борис Репка.

Суспільне