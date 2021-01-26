Де на Тернопільщині підтвердили нові випадки коронавірусу станом на 26 січня

❗️95 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області станом на 26 січня 2021 року.

Також за останню добу

🔺летальних випадків – 2 (чоловік 76 р. м. Тернопіль, жінка 83 р. Борщівський район с. Пищатинці)

🔺одужало – 123 особи

🔺проведено досліджень методом ПЛР – 587

❗️За весь час пандемії в Тернопільській області

🔺захворіло – 37086 осіб;

🔺одужало – 33914 осіб;

🔺летальних випадків – 515 (3 випадки жителі інших областей).

✅Загалом випадки підтверджено:

– м. Тернопіль – 10427 (8985 одужало, 124 летальних);

– Бережанський район – 1882 (1757 одужало, 19 летальних);

– Борщівський район – 1719 (1624 одужало, 33 летальних);

– Бучацький район – 1328 (1236 одужало, 19 летальних);

– Гусятинський район – 1778 (1680 одужало, 27 летальних);

– Заліщицький район – 1605 (1476 одужало, 32 летальних);

– Збаразький район – 1837 (1719 одужало, 26 летальних);

– Зборівський район – 843 (800 одужало, 12 летальних);

– Козівський район – 1148 (1023 одужало, 9 летальних);

– Кременецький район – 2142 (1985 одужало, 35 летальних);

– Лановецький район – 959 (904 одужало, 4 летальних);

– Монастириський район – 1200 (1134 одужало, 24 летальних);

– Підволочиський район – 1465 (1389 одужало, 19 летальних);

– Підгаєцький район – 502 (480 одужало, 3 летальних);

– Теребовлянський район – 1504 (1367 одужало, 31 летальних);

– Тернопільський район – 3125 (2858 одужало, 40 летальних);

– Чортківський район – 2442 (2367 одужало, 33 летальних);

– Шумський район – 1180 (1130 одужало, 22 летальних).

🌍Географія поширення нових випадків:

⭕️м. Тернопіль (40 осіб)

⭕️Бережанський район (2 особи):

• с. Котів – 1

• с. Нараїв – 1

⭕️Борщівський район (4 особи):

• м. Борщів – 1

• с. Іване-Пусте – 1

• с. Глибочок – 1

• с. Пищатинці – 1

⭕️Бучацький район (2 особи):

• с. Стінка – 1

• с. Переволока – 1

⭕️Гусятинський район (0 осіб)

⭕️Заліщицький район (0 осіб)

⭕️Збаразький район (0 осіб)

⭕️Зборівський район (0 осіб)

⭕️Козівський район (4 особи):

• смт Козова – 4

⭕️Кременецький район (2 особи):

• м. Кременець – 2

⭕️Лановецький район (5 осіб):

• м. Ланівці – 3

• с. Вишгородок – 2

⭕️Монастириський район (7 осіб):

• м. Монастириська – 4

• с. Горішня Слобідка – 3

⭕️Підволочиський район (0 осіб)

⭕️Підгаєцький район (0 осіб)

⭕️Теребовлянський район (16 осіб):

• м. Теребовля – 2

• с. Ласківці – 1

• с. Мшанець – 2

• с. Золотники – 4

• с. Гвардійське – 1

• с. Ладичин – 1

• с. Зарваниця – 4

• с. Бенева – 1

⭕️Тернопільський район (6 осіб):

• с. Байківці – 2

• с. Плотича – 1

• с. Лозова – 1

• с. Великі Гаї – 1

• с. Грабовець – 1

⭕️Чортківський район (5 осіб):

• с. Сосулівка – 5

⭕️Шумський район (2 особи):

• с. Вілія – 2