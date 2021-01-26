Де на Тернопільщині підтвердили нові випадки коронавірусу станом на 26 січня
❗️95 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області станом на 26 січня 2021 року.
Також за останню добу
🔺летальних випадків – 2 (чоловік 76 р. м. Тернопіль, жінка 83 р. Борщівський район с. Пищатинці)
🔺одужало – 123 особи
🔺проведено досліджень методом ПЛР – 587
❗️За весь час пандемії в Тернопільській області
🔺захворіло – 37086 осіб;
🔺одужало – 33914 осіб;
🔺летальних випадків – 515 (3 випадки жителі інших областей).
✅Загалом випадки підтверджено:
– м. Тернопіль – 10427 (8985 одужало, 124 летальних);
– Бережанський район – 1882 (1757 одужало, 19 летальних);
– Борщівський район – 1719 (1624 одужало, 33 летальних);
– Бучацький район – 1328 (1236 одужало, 19 летальних);
– Гусятинський район – 1778 (1680 одужало, 27 летальних);
– Заліщицький район – 1605 (1476 одужало, 32 летальних);
– Збаразький район – 1837 (1719 одужало, 26 летальних);
– Зборівський район – 843 (800 одужало, 12 летальних);
– Козівський район – 1148 (1023 одужало, 9 летальних);
– Кременецький район – 2142 (1985 одужало, 35 летальних);
– Лановецький район – 959 (904 одужало, 4 летальних);
– Монастириський район – 1200 (1134 одужало, 24 летальних);
– Підволочиський район – 1465 (1389 одужало, 19 летальних);
– Підгаєцький район – 502 (480 одужало, 3 летальних);
– Теребовлянський район – 1504 (1367 одужало, 31 летальних);
– Тернопільський район – 3125 (2858 одужало, 40 летальних);
– Чортківський район – 2442 (2367 одужало, 33 летальних);
– Шумський район – 1180 (1130 одужало, 22 летальних).
🌍Географія поширення нових випадків:
⭕️м. Тернопіль (40 осіб)
⭕️Бережанський район (2 особи):
• с. Котів – 1
• с. Нараїв – 1
⭕️Борщівський район (4 особи):
• м. Борщів – 1
• с. Іване-Пусте – 1
• с. Глибочок – 1
• с. Пищатинці – 1
⭕️Бучацький район (2 особи):
• с. Стінка – 1
• с. Переволока – 1
⭕️Гусятинський район (0 осіб)
⭕️Заліщицький район (0 осіб)
⭕️Збаразький район (0 осіб)
⭕️Зборівський район (0 осіб)
⭕️Козівський район (4 особи):
• смт Козова – 4
⭕️Кременецький район (2 особи):
• м. Кременець – 2
⭕️Лановецький район (5 осіб):
• м. Ланівці – 3
• с. Вишгородок – 2
⭕️Монастириський район (7 осіб):
• м. Монастириська – 4
• с. Горішня Слобідка – 3
⭕️Підволочиський район (0 осіб)
⭕️Підгаєцький район (0 осіб)
⭕️Теребовлянський район (16 осіб):
• м. Теребовля – 2
• с. Ласківці – 1
• с. Мшанець – 2
• с. Золотники – 4
• с. Гвардійське – 1
• с. Ладичин – 1
• с. Зарваниця – 4
• с. Бенева – 1
⭕️Тернопільський район (6 осіб):
• с. Байківці – 2
• с. Плотича – 1
• с. Лозова – 1
• с. Великі Гаї – 1
• с. Грабовець – 1
⭕️Чортківський район (5 осіб):
• с. Сосулівка – 5
⭕️Шумський район (2 особи):
• с. Вілія – 2