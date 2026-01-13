Борщів переходить на жорсткіші графіки відключень електроенергії: обмеження торкнулися й колишньої критичної інфраструктури
У Борщеві запроваджують жорсткіші графіки погодинних відключень електроенергії. Відповідне рішення ухвалили на черговому засіданні енергетичного штабу Кабінету Міністрів України у зв’язку з безперервними російськими атаками на енергетичну систему держави та значними пошкодженнями об’єктів генерації й розподілу.
Як повідомили у Борщівській міській раді, переглянуто перелік об’єктів критичної інфраструктури. Частину з них перевели на загальні графіки погодинних відключень електроенергії, що означає знеструмлення не лише самих установ, а й житлових будинків, які від них живляться.
Відтепер до критичної інфраструктури більше не належать:
-
водонасосні станції на вулицях Верхратського, Бандери, Шухевича та Чернецького;
-
пожежна частина;
-
КНП «Борщівська міська лікарня»;
-
КНП «Борщівський центр первинної медико-санітарної допомоги».
У міській раді наголошують, що рішення є вимушеним і пов’язане з необхідністю стабілізувати роботу енергосистеми в умовах воєнного часу. Енергетики продовжують працювати у цілодобовому режимі, однак масштаби пошкоджень змушують застосовувати все жорсткіші обмеження електропостачання.
Мешканців громади просять із розумінням поставитися до ситуації, раціонально використовувати електроенергію та за можливості підготуватися до відключень.