Борщів переходить на жорсткіші графіки відключень електроенергії: обмеження торкнулися й колишньої критичної інфраструктури

У Борщеві запроваджують жорсткіші графіки погодинних відключень електроенергії. Відповідне рішення ухвалили на черговому засіданні енергетичного штабу Кабінету Міністрів України у зв’язку з безперервними російськими атаками на енергетичну систему держави та значними пошкодженнями об’єктів генерації й розподілу.

Як повідомили у Борщівській міській раді, переглянуто перелік об’єктів критичної інфраструктури. Частину з них перевели на загальні графіки погодинних відключень електроенергії, що означає знеструмлення не лише самих установ, а й житлових будинків, які від них живляться.

Відтепер до критичної інфраструктури більше не належать:

водонасосні станції на вулицях Верхратського, Бандери, Шухевича та Чернецького;

пожежна частина;

КНП «Борщівська міська лікарня»;

КНП «Борщівський центр первинної медико-санітарної допомоги».

У міській раді наголошують, що рішення є вимушеним і пов’язане з необхідністю стабілізувати роботу енергосистеми в умовах воєнного часу. Енергетики продовжують працювати у цілодобовому режимі, однак масштаби пошкоджень змушують застосовувати все жорсткіші обмеження електропостачання.

Мешканців громади просять із розумінням поставитися до ситуації, раціонально використовувати електроенергію та за можливості підготуватися до відключень.