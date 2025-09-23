Підволочиськ знову став жертвою підпалу сміттєвих баків

У Підволочиську знову зафіксовано спробу підпалу сміттєвого бака. Вночі невідомі особи підпалили сміття навколо нового контейнера, який нещодавно був встановлений замість попереднього, що згорів через подібну атаку. На щастя, пожежу вдалося швидко загасити завдяки оперативному реагуванню місцевих надзвичайників.

Цей інцидент став уже не першим, а свідчить про цілеспрямовану кампанію знищення майна громади. Такі дії ніяк не можна трактувати як випадковість. Вже після минулого підпалу Підволочиське УЖКГ закупило нові сміттєві баки та встановило їх на місця згорілих, але, схоже, злочинці не залишили ці ділянки в спокої.

Місцеві жителі закликають бути уважними та не байдужими. Якщо хтось став свідком підозрілих дій чи помітив підозрілих осіб біля баків, слід негайно повідомити поліцію чи місцеве управління житлово-комунального господарства. Лише спільними зусиллями громада зможе зупинити ці руйнівні дії.