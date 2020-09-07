Файному місту – файна абетка

Ексклюзивний подарунок до Дня народження рідного міста підготували працівники інформаційно-бібліографічного відділу Тернопільської обласної бібліотеки для дітей. Це унікальна «Абетка Файного міста», яка в алфавітному порядку знайомить з найцікавішими родзинками Тернополя.

Над створенням довідника працювали майже 4 місяці, прискіпливо обираючи матеріал до кожної літери.

Тут ви знайдете ексклюзивну інформацію про засновника міста Яна Амора Тарновського, «підслухаєте» таємниці вулиці Валової, а також відкриєте для себе безліч яскравих постатей, явищ і атмосферних локацій міста Тернополя.

Напередодні Дня міста у книгозбірні відбулась презентація видання, під час якої автори розповіли присутнім про усі тонкощі та труднощі підбору матеріалу. Бібліотекарі також запросили тернополян знайомитись з електронною версією «Абетки» на сайті бібліотеки odb.te.ua , висловлювати свої думки і пропозиції, з метою подальшого удосконалення довідника і його видання у більш якісному форматі.

Уляна Пилипчук, провідний редактор Тернопільської обласної бібліотеки для дітей