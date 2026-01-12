Чортків переходить на жорсткіші графіки відключень електроенергії: частково вимикатимуть навіть критичну інфраструктуру

Через безперервні російські атаки на енергетичну систему України ситуація з електропостачанням в Чорткові погіршується, повідомляють у міській раді. Попри постійну роботу енергетиків, масштаби пошкоджень вимагають впровадження ще більш жорстких заходів.

Відтепер частина об’єктів, що раніше належали до критичної інфраструктури, переводяться на загальні графіки погодинних відключень електроенергії. Це означає, що навіть житлові будинки, підключені до цих об’єктів, тепер також знеструмлюватимуть.

❌ До критичної інфраструктури більше не належать:

всі котельні, що обслуговують об’єкти освітньої та соціальної сфери;

Чортківська міська рада;

будівля Чортківської районної державної адміністрації;

ТЦК та СП;

пожежна частина;

поліклінічне відділення Чортківської центральної міської лікарні.

✅ Водночас електропостачання зберігається для таких критично важливих об’єктів:

об’єкти Чортківського водоканалу;

стаціонар Чортківської центральної міської лікарні;

Центр первинної медико-санітарної допомоги;

стоматологічна поліклініка;

поліція;

УВП;

прокуратура;

суд.

Місцева влада закликає жителів до розуміння та терпіння під час тимчасових відключень, оскільки ситуація на енергетичному фронті залишається складною.