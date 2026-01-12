13:44 | 12.01.2026
Уперше в Україні запустили пілотний 5G у Львові. Наступні міста Бородянка та Харків

Сьогодні в центрі Львова запустили пілот 5G. Основна перевага цієї технології — швидкість передавання даних — близько 500 Мбіт/с на абонента. Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

Львів стає технологічною лабораторією, яка допоможе відпрацювати всі технічні моменти перед національним запуском. Місто має один із найвищих показників проникнення 5G-ready смартфонів в Україні. Наразі у Львові збудовано 20+ базових станцій 5G.

  • Після погоджень із Генеральним штабом ЗСУ та успішного тестування технології — ми масштабуємо пілот. У січні 5G запрацює в Бородянці, у лютому — в Харкові, а згодом і в інших містах України.

    З моменту створення Мінцифри сфера електронних комунікацій — наш пріоритет. Ми планували повноцінно запустити технологію у 2022 році, однак повномасштабна війна змусила відкласти ці плани з міркувань безпеки.

    Водночас ми не зупинили роботу. Запуск пілоту 5G — це результат системної співпраці держави, бізнесу й військових.

    Поки ворог намагається зруйнувати нашу інфраструктуру, ми продовжуємо модернізувати й будувати Україну на базі найсучасніших технологій.

    Запуск пілоту 5G — чіткий сигнал світу, що Україна рухається до майбутнього.

