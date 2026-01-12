Житель Хмельниччини нахуліганив в Тернополі на пʼять років

12 січня 2026 року до Тернопільського районного управління поліції надійшло повідомлення від працівниці аптеки, яка повідомила про агресивну поведінку невідомого чоловіка. Згідно з інформацією, чоловік зайшов до аптеки, виражався нецензурною лексикою та поводився агресивно.

Поліцейські, які прибули на місце події, затримали правопорушника. Під час інциденту він пошкодив скло в дверях аптеки, завдавши збитків на суму 5000 гривень.

З’ясувалося, що порушник, 34-річний житель Хмельницької області, був нетверезим і не зміг пояснити свої дії. За фактом хуліганських дій розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). За цим правопорушенням передбачено покарання у вигляді штрафу або до 5 років обмеження волі.

Правоохоронці продовжують розслідування.