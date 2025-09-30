Чортків придбає ще один сучасний автобус для громадських перевезень

На черговій сесії Чортківської міської ради депутати прийняли важливе рішення, яке сприятиме покращенню громадських перевезень у місті. Члени ради підтримали пропозицію щодо надання дозволу комунальному підприємству «Чортків міськтранс» на закупівлю нового автобусу через фінансовий лізинг.

Новий автобус — для зручності кожного пасажира

Згідно з рішенням, підприємство придбає низькопідлоговий автобус, що буде оснащений спеціальним обладнанням для маломобільних груп населення — людей на візках, мам з дитячими колясками та інших. Вартість автобуса становитиме не більше 4,5 мільйона гривень, і він відповідатиме екологічним стандартам Євро-5.

Інвестиції в комфорт та доступність

Це вже не перший крок Чорткова на шляху до покращення транспортної інфраструктури міста. Придбання нового автобуса дозволить стабілізувати графіки руху та забезпечити зручність для всіх жителів. Місто продовжує інвестувати в розвиток сфери громадських перевезень, що робить транспортні послуги комфортнішими і доступнішими для кожного.