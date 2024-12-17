До 12 років позбавлення волі засуджено жительку Криму за збір допомоги для окупантів

За публічного обвинувачення прокурорів Тернопільської обласної прокуратури, Тернопільський міськрайонний суд визнав винуватим жительку Сімферополя у вчиненні умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору, її збройним формуванням (ч. 1 ст. 111-2 КК України). Їй призначено

покарання у вигляді 12 років позбавлення волі. Також їй заборонено обіймати посади у правоохоронних органах, органах державної влади та місцевого самоврядування строком на 15 років.

Прокурор довів у суді, що громадянка України у квітні 2022 року добровільно, з метою завдання шкоди Україні, налагодила систематичне виготовлення харчових продуктів довготривалого терміну зберігання, ініціювала збір медикаментів, військового одягу та спорядження, інших матеріальних ресурсів для передачі підрозділам держави-агресора, які ведуть бойові дії проти Збройних Сил України на тимчасово окупованій українській території.

З цією метою жінка створила в одній із соцмережгрупу з 4500 учасниками, у якій систематично розміщувала дописи щодо збору військовогоспорядження, медикаментів, предметів побуту для передачі представникам держави-агресора, їїзбройним формуванням.

Досудове розслідування здійснювали слідчіУправління СБУ в Тернопільській області.

Оскільки на даний час засуджена перебуває на тимчасово окупованій території, її оголошено у розшук та застосовано спеціальну процедуру заочного засудження. Початок строку відбуванняпокарання обчислюватиметься з дати її затримання.

Вирок вступив у законну силу.