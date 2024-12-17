На Тернопільщині знайшли тіло зниклого безвісти чоловіка

Як з’ясували правоохоронці, загиблий — 39-річний житель села Велика Лука, якого рідні подали в розшук ще 11 грудня. Тілесних ушкоджень на тілі померлого судово-медичний експерт не виявив, а розтин показав, що причина смерті чоловіка – загальне переохолодження.

За даним фактом слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України з поміткою «нещасний випадок». Триває слідство.