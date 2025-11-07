🚒 Рятувальники ліквідували пожежу та двічі допомагали медикам у Тернополі
Минулої доби підрозділи ДСНС на Тернопільщині гасили пожежу й кілька разів надавали допомогу населенню.
🔥 У селі Піщатинці Кременецького району горіло сміття на площі 2 м² — загоряння оперативно ліквідовано.
👩⚕️ У Тернополі рятувальники двічі допомагали медикам:
— на вул. Замонастирській транспортували важкохвору жінку до карети швидкої;
— на вул. Генерала Тарнавського відкрили вікно квартири, де перебувала 84-річна жінка, яка потребувала медичної допомоги, але не могла самостійно відчинити двері.
Завдяки оперативним діям надзвичайників жінку вдалося госпіталізувати.