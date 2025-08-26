Елітні авто приносить майже 3 мільйони гривень до місцевих бюджетів Тернопільщини

Власники легкових автомобілів преміум-класу на Тернопільщині продовжують поповнювати місцеві бюджети. За перші сім місяців цього року до місцевих бюджетів області надійшло 2 млн 907,8 тис. грн транспортного податку, що на 40% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Цей показник перевищено на 1,4 млн грн, тобто майже вдвічі.

Основними платниками податку стали юридичні особи, які перерахували понад 2,1 млн грн. Фізичні особи, в свою чергу, сплатили 785,5 тис. грн.

Згідно з чинним законодавством, транспортним податком оподатковуються легкові автомобілі, які не старші п’яти років і мають ринкову вартість, що перевищує 375 мінімальних зарплат. У 2025 році ця межа складає 3 мільйони гривень. Ставка податку становить 25 тисяч гривень на рік за кожне авто.

Перелік моделей автомобілів, які підпадають під оподаткування, щорічно затверджується Міністерством економіки. У 2025 році до списку потрапили елітні марки, зокрема: Aston Martin, Audi, Bentley, Jaguar, Lamborghini, Lexus, Maserati, Mercedes-Maybach, Porsche, Rolls-Royce та інші.

Надходження від транспортного податку є важливим джерелом наповнення місцевих бюджетів і забезпечують фінансування різних програм і проектів на рівні області.