Рятувальники витягли собаку з колодязя в Кременці

О 18:29 до Служби порятунку надійшло повідомлення про собаку, яка потрапила в біду в одному з колодязів міста Кременець. Тварина не могла самостійно вибратися, тому була необхідна термінова допомога.

На місце події оперативно прибула чергова зміна 5-ї державної пожежно-рятувальної частини. Рятувальники, проявивши високий професіоналізм і обережність, за допомогою спеціального обладнання витягли собаку на поверхню, врятувавши її життя.

“Це ще один доказ того, що співробітники ДСНС рятують не лише людей. Ми завжди готові прийти на допомогу і в таких ситуаціях”, — зазначили в пресслужбі рятувальників.

Служба порятунку наголошує, що кожне життя важливе, і закликає громадян бути уважними. Якщо ви стали свідком надзвичайної ситуації, не зволікайте та терміново телефонуйте за номером 101.