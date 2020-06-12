Дитинство має бути захищеним, – координатор проєкту «Реформування закладів інституційного догляду та виховання дітей у Тернопільській області» Володимир Вовк

Сьогодні, 12 червня, задля привернення уваги громадськості до проблеми дитячої праці, а особливо, її найгірших форм: рабства і примусових робіт, роботи в небезпечних умовах, залучення дітей у торгівлю наркотиками і заняттям проституцією, з ініціативи ООН відзначається Всесвітній день боротьби з дитячою працею.

Варто зазначити, що в Україні не мало траплялося випадків, коли діти піддавались трудовій експлуатації та використанню їхньої праці, перебуваючи і в інтернатній системі, яка сьогодні реформується.

Як вплине на вирішення даного питання реформа інтернатних закладів – розповів координатор проєкту «Реформування закладів інституційного догляду та виховання дітей у Тернопільській області» Володимир Вовк.

Зокрема, він зазначив, що не бачить прямої кореляції між реформою деінституціалізації і потенційним збільшенням випадків використання дитячої праці.

«Це, звісно, якщо говорити про реформування правильне: з комплексною оцінкою дітей, сімей, детальними планами індивідуальної реінтеграції дітей з системи інтернатів та постсупроводом, побудовою відповідних підтримуючих послуг в громадах тощо, чим ми зараз активно займаємося», – наголосив Володимир Вовк.

Координатор проєкту також відмітив, що протягом останніх років ситуація з використанням дитячої праці в нашій державі в порівнянні з попередніми часами стала кращою, що пов’язано з появою більшої кількості правозахисних та неурядових організацій, діяльності уповноважених з прав дітини, активізацією засобів масової інформації та масовістю використання соціальних мереж, зокрема і дітьми-вихованцями.

«Дитинство має бути захищеним. Ми всі, кожен на своєму місці, маємо дбати про це», – підсумував Володимир Вовк.

Нагадаємо, розробка планів трансформації інтернатних закладів відбувається у рамках проєкту Міністерства соціальної політики України «Модернізація системи підтримки населення України», що впроваджується у партнерстві з Тернопільською обласною державною адміністрацією за сприяння Світового банку. Тернопільська область є одним із 4-х пілотних регіонів, де відбувається реформування інтернатних закладів.













