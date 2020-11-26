Хто у Шумській ОТГ отримає по 100 тисяч гривень

Нове звукове обладнання отримає Шумська школа мистецтв, адже відповідний проєкт, який створила викладач Олеся Бортник, став безперечним лідером у «Бюджеті участі». Цей проєкт отримав найбільшу підтримку – 805 голосів.

На другому місці, з мінімальною різницею у 9 голосів – Шумський ліцей. Його учителька Наталя Добрусь написала проєкт, що має на меті облаштувати у навчальному закладі сучасну актову залу. До речі, «Сучасна актова зала – простір для розвитку творчої особистості» був лідером «бюджетних» перегонів, але в останні миті ліцей випередила Шумська школа мистецтв.

Оскільки, за умовами конкурсу, виграти можуть лише два проєкти з Шумська, далі у число переможців увійшли села громади – за рейтингом голосів. Тому у число переможців не змогли потрапити – «Сучасне мультимедійне обладнання для Шумського НВК» – 570 голосів (автор – Ольга Мельниченко) та «Інклюзивний клас під відкритим небом» – 528 голосів (автор – Олена Громяк).

Отож, усі шанси облаштувати сучасний стадіон має Сураж – минулорічний переможець «Бюджету участі». Тоді впорядкували шкільне подвір’я, виклавши його бруківкою. А тепер працюватимуть над стадіоном – проєкт Олександра Михальчука знайшов підтримку 549 громадян.

На четвертому місці (449 голосів) проєкт «Облаштування спортивного майданчика в с.Залужжя (автор – Іван Рудзінський). До речі, це село продемонструвало, що усе залежить не від того, скільки людей мешкає у населеному пункті, а від ініціативи та великого бажання перемогти. Ідейні натхненники проєкту змогли буквально підняти на ноги усіх – залужчан, обичан, рохманівчан, вихідців села. Дехто сім’ями приїжджали до ЦНАПу з інших населених пунктів, щоб проголосувати. І перемога очевидна. До слова, Залужжя – найменше за кількістю мешканців село, яке брало участь у «Бюджеті участі».

Закриває п’ятірку проєкт «Спорт виховує тоді, коли він є улюбленим заняттям кожного» з с.Тилявка (автор – Жанна Яремчук) – мешканці села хочуть облаштувати майданчик з тренажерами, щоб їхні діти мали де з користю проводити свій час. За цей проєкт проголосували 433 особи.

Нагадаємо, що голосування тривало з 9 по 23 листопада. Свій голос можна було віддати онлайн або, завітавши до ЦНАПу. Цьогоріч вперше могли голосувати особи, які досягли 14 років – при наявності ID-картки. Усього на конкурс подали 16 заявок.

Шумська об’єднана територіальна громада уже вп’яте втілює цей проєкт, що дає можливість залучати громадськість до розподілу коштів з місцевого бюджету.