Потерпілий в ДТП на Тернопільщині велосипедист вимагає в винного водія більш як півмільйона гривень компенсації

Колегія суддів Тернопільського апеляційного суду розглянула апеляційні скарги потерпілого Григорія Б. та представника цивільного позивача Лариси Н. на вирок Шумського районного суду від 11 вересня 2020 року, яким Олександра П. визнано винним за ч.2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження) та засуджено до 4 років позбавлення волі з позбавленням права 2 роки керувати транспортними засобами.

Санкція ст. 286 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі строком від 3 до 8 років із позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого. Останнє покарання застосовується до засудженого вже після відбуття ним основного.

Враховуючи, що обвинувачений мав на утриманні двох неповнолітніх дітей, на підставі Закону України “Про амністію у 2016 році” його було звільнено від покарань.

Цим же вироком представнику потерпілого і цивільного позивача відмовлено у задоволенні цивільного позову в розмірі 564 тис. 791 грн.

Як встановлено місцевим судом, 6 лютого 2017 року, ввечері, 39-річний Олександр П., керуючи технічно справним мікроавтобусом “Форд Транзит”, рухався містом Ланівці. При цьому не був уважним і не стежив за дорожньою обстановкою, внаслідок чого, наблизившись до зупинки громадського транспорту “Млин”, вчасно не побачив велосипедиста Григорія Б., який рухався в попутному напрямку, не зменшив швидкості, а вчинив на нього наїзд і залишив місце аварії. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 56-річний потерпілий отримав тяжкі тілесні ушкодження.

В апеляційних скаргах потерпілий і представник цивільного позивача просили цивільний позов задовольнити і стягнути з обвинуваченого 48 тис. 591 грн матеріальної шкоди, 400 тис. грн моральної та 115 тис. 200 грн. шкоди, спричиненої каліцтвом. Крім того, Григорій Б. зазначив, що вважає незаконним звільнення обвинуваченого від покарання по амністії, оскільки в результаті аварії він став інвалідом, однак Олександр П. завдану шкоду не компенсував. Тому просив вирок суду скасувати, а справу направити на новий розгляд у суді першої інстанції.

Прокурор вказав, що суд першої інстанції обґрунтовано застосував до Олександра П. амністію, проте неправильно вирішив питання цивільного позову, тому просив у цій частині вирок скасувати, а справу направити на новий судовий розгляд в порядку цивільного судочинства.

Заслухавши суддю — доповідача, думку прокурора, доводи представника потерпілого та обвинуваченого, проаналізувавши матеріали кримінального провадження, колегія суддів дійшла до висновку, що суд першої інстанції безпідставно відмовив Григорію Б. у задоволенні цивільного позову. Зокрема, судом не встановлено належного цивільного відповідача, хоча ПАТ “Страхова група” неодноразово зверталась до місцевого суду із заявами про залучення її до справи замість ПАТ “Страхова компанія”.

Стосовно звільнення обвинуваченого від покарання, місцевий суд обґрунтовано застосував до Олександра П. амністію.

Зважаючи на всі обставини, колегія суддів апеляційні скарги потерпілого Григорія Б. та представника цивільного позивача задовольнила частково, вирок суду першої інстанції в частині вирішення цивільного позову скасувала та направила справу на новий розгляд у суді першої інстанції в порядку цивільного судочинства, – повідомляє п ресслужба Тернопільського апеляційного суду.