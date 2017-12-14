Де на Тернопільщині штрафуватимуть за самовільні забудови

З метою вирішення питання по факту самовільного будівництва, що по вул. Незалежності, 76 (прибудова балкона до квартири, що знаходиться на першому поверсі) у Чорткові окремих мешканців багатоповерхівки, організовано комісійне обстеження.

До складу комісії ввійшли: міський голова Володимир Шматько та його заступник Роман Тимофій, депутат міської ради Роман Безпалько, начальник державного архітектурно-будівельного контролю Володимир Юрків та працівники цього відділу.

При обстеженні власникам квартир, які розпочали будівництво прибудов до квартир працівниками відділу державного архітектурно-будівельного контролю вручено направлення на позапланову перевірку будівництва, що триватиме протягом 10 днів. Варто зазначити, що згідно з частиною 5 статті 96 КупАП за виконання будівельних робіт без подання повідомлення про початок виконання зазначених робіт, а також наведення недостовірних даних у такому повідомленні можуть тягнути за собою накладення штрафу від п’ятисот (8 500 тис. грн.) до шестисот (10 200 тис. грн.) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.