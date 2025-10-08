У Почаївській лаврі — обшуки: поліція та СБУ шукають документи про незаконне привласнення храму

8 жовтня на території Почаївської лаври тривають слідчі дії. Про це редакції 20 хвилин повідомили читачі, а згодом інформацію підтвердили джерела у силових структурах.

За попередніми даними, поліція спільно зі Службою безпеки України проводить обшуки у «Всіхсвятській церкві», що розташована на території цвинтаря.

Правоохоронці шукають документи, які можуть підтвердити або спростувати обставини незаконного привласнення будівлі храму Українською православною церквою (Московського патріархату). Йдеться про архітектурну пам’ятку, право власності на яку, за версією слідства, могло бути оформлено з порушеннями.

За інформацією джерел, священнослужителів підозрюють у тому, що у 2018 році вони могли шахрайським способом оформити документи на храм, який належить до пам’яток архітектури, та таким чином незаконно заволодіти майном.