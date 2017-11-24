Колектив «Бучачахрохлібпром» відзначив День працівника сільського господарства

У ТзОВ «Бучачагрохлібпром» урочисто відзначили професійне свято. Спонсором та організатором Дня працівника сільського господарства вже вкотре став голова наглядової ради Петро Гадз.

На урочистостях У Бучацькому будинку культури зібрались люди, які працюють біля землі, тваринники, переробники, садівники.

Напередодні свята колектив «Бучачагрохлібпром» було премійовано та вдостоєно професійними грамотами й подяками. Окрім цього, визначили й нагородили найкращих працівників підрозділів. Не оминуло увагою керівництво підприємства й ветеранів сільського господарства, яким вручили грошові премії. Більше того, в найближчому часі їм, на знак подяки за довгу та віддану працю, організують відпочинок.

– Ветерани сільського господарства як ніхто інший заслуговують особливої поваги та подяки за віддані роки, які пішли на розбудову цієї галузі. Ми їм зобов’язані, адже вони працювали в складних для всієї країни умовах, коли не було техніки та засобів. Завдяки праці ветеранів ми маємо сьогоднішні успіхи, адже вони поклали основу якісного розвитку сільського господарства, – зауважив Петро Гадз.

Директор ТзОВ «Бучачагрохлібпром» підвів підсумки роботи за 2017 рік. Іван Володимирович Карачка зауважив, що за січень-листопад 2017 року завдяки підприємству державний бюджет отримав більше 50 мільйонів гривень, а середня зарплата сягнула 9000 гривень.

– Цьогріч ми досягли значних успіхів – пройшли міжнародні сертифікації, які підтверджують, що наше яблуко екологічно чисте та безпечне для вживання, – зазначив директор із садівництва ФГ «ГАДЗ» Тарас

Мельник.

З професійним святом концертною програмою усіх гостів вітав Заслужений артист України Павло Доскоч.