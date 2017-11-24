Тернопільський економічний університет вже починає готувати слухачів до вступу 2018
Навчально-науковий інститут інноваційних освітніх технологій Тернопільського національного економічного університету оголошує набір слухачів на підготовчі курси!
Запрошуємо на навчання учнів 9-их та 11-их класів загальноосвітніх шкіл, а також громадян, які мають повну загальну середню освіту, для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання та вступних випробувань до коледжів та внз; студентів професійно-технічних училищ до складання державної підсумкової атестації з української мови та літератури.
Групи для занять формуватимуться у кількості 10-ти осіб.
Навчання здійснюється на контрактній основі.
Випускники підготовчих курсів при вступі на навчання до університету користуватимуться пільгами, передбаченими Правилами прийому до Тернопільського національного економічного університету.
Ґрунтовна підготовка до ЗНО – це можливість стати студентом омріяного вищого навчального закладу!
Адреса підготовчих курсів:
Вул. Львівська, 11а, к. 501а, м. Тернопіль, 46020
Тел. (0352) 53-95-92, офіційний сайт tneu.edu.ua
E-mail: vdp@tneu.edu.ua