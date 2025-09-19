На Тернопільщині депутат побив дитину та втік. Він оголошений в розшук

У Кременці на Тернопільщині депутату районної ради повідомлено про підозру в побитті неповнолітнього. Про це повідомив керівник Тернопільської обласної прокуратури Віталій Панченко.

Згідно з матеріалами слідства, депутат райради під час конфлікту з неповнолітнім хлопцем застосував фізичну силу, вдаривши його кулаком в обличчя та груди. Причиною інциденту нібито став конфлікт між хлопцем і молодшим братом депутата. У момент сутички на місці перебував друг потерпілого, який став свідком події.

Після того, як мама потерпілого звернулася до правоохоронців, депутат відмовився з’явитися за викликом і ухилявся від проведення слідчих дій. В результаті його оголошено в розшук. Повідомлення про підозру було вручено родичам депутата, оскільки він продовжує переховуватися від слідства.

Кримінальні провадження відкрито за ч. 1 ст. 125 КК України (умисне легке тілесне ушкодження) та ч. 1 ст. 126 КК України (побої і мордування). Слідчі Кременецького районного управління поліції продовжують розслідування.

Нагадуємо, що згідно з Конституцією України, особа вважається невинуватою в скоєнні злочину, поки її вина не буде доведена в законному порядку.

Розслідування триває, і правоохоронці роблять все можливе, аби знайти депутата та притягнути його до відповідальності за скоєний злочин.