Конфлікт після ДТП: у Кременці двоє чоловіків побили військовослужбовця

Поліцейські Кременця встановлюють обставини конфлікту між водіями, який стався після дорожньо-транспортної пригоди. Про інцидент правоохоронці дізналися після появи відео бійки в одній із соціальних мереж.

Як повідомили у поліції, подія трапилася у неділю, 11 січня, близько 21:20. Перед цим у місті сталася ДТП за участі автомобіля Mitsubishi L200 та квадроцикла. Унаслідок аварії ніхто не постраждав.

Втім, після зіткнення між водіями виник конфлікт, який переріс у бійку. За попередньою інформацією, водій квадроцикла та його знайомий завдали тілесних ушкоджень водієві автомобіля.

Потерпілим виявився 41-річний житель Києва, військовослужбовець Збройних Сил України. Чоловік звернувся за медичною допомогою — у нього діагностували травми обличчя.

Правоохоронці встановили, що до побиття причетні жителі Кременця. За цим фактом розпочато кримінальне провадження з попередньою кваліфікацією за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України — умисне легке тілесне ушкодження.

Наразі триває досудове розслідування. Після проведення необхідних експертиз та встановлення всіх обставин події поліцейські нададуть правову оцінку діям учасників конфлікту.