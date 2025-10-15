19:38 | 15.10.2025
У Тернополі під колеса авто потрапила місцева жителька

До травматологічного відділення з тілесними ушкодженнями бригада екстреної швидкої допомоги госпіталізувала 50-річну тернополянку. Жінка потрапила під колеса автомобіля.

Аварія трапилася 15 жовтня близько 9:00 на вулиці Шопена. На місці пригоди працювала слідчо-оперативна група Тернопільського райуправління поліції. За попередньою інформацією, потерпіла переходила дорогу за межами пішохідного переходу і як наслідок – водій автомобіля DAEWOO SENS допустив наїзд на неї.

Кермувальник попередньо тверезий, але у нього взяли кров для перевірки на вміст алкоголю. Триває слідство відповідно до частини 1 статті 286 Кримінального кодексу України.

