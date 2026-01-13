Кабмін оновив підхід до графіків обмежень електроенергії: у Тернопільській області зміни діють вже з 10 січня

У Тернопільській області з 10 січня запроваджено оновлені графіки обмежень електроенергії. Відповідну постанову №1744 Кабінет Міністрів України ухвалив 24 грудня 2025 року.

Як повідомила на брифінгу прессекретар АТ «Тернопільобленерго» Марія Федик, постановою оновлено реєстр критично важливих об’єктів, які не підлягають відключенню, та передано його у компанію для виконання.

Оновлення дозволяє рівномірніше розподіляти навантаження на мережу, що зменшує тривалість відключень для споживачів. Мешканцям рекомендують перевіряти свою підчергу відключень за адресою на офіційному сайті компанії у розділі «Графіки погодинних відключень», особливо тим, хто живе поблизу об’єктів критичної інфраструктури.

Наразі в області діють:

графіки погодинних відключень для населення ;

обмеження потужності для бізнесу та промисловості.

Усі заходи запроваджуються виключно за вказівкою НЕК «Укренерго» для збереження стабільної роботи енергосистеми. Основною причиною обмежень є ракетні та дронові атаки ворога на енергетичну інфраструктуру, а також підвищене споживання електроенергії через похолодання та негоду.

Бригади електриків працюють у посиленому режимі, проте в умовах складних погодних умов час відновлення може збільшуватись. Споживачів закликають ощадливо використовувати електроенергію:

не вмикати одночасно кілька потужних приладів;

за можливості користуватися енергоємною технікою вночі;

вимикати непотрібні прилади.