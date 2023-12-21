На Тернопільщині загинули двоє пішоходів внаслідок ДТП

20 грудня сталось дві дорожньо-транспортних пригоди, пов’язаних із загибеллю пішоходів внаслідок потрапляння під колеса автомобіля.

Так, близько 12:30 годин, водій автомобіля «Ford Mondeo», проїжджаючи через с. Ігровиця Тернопільського району, здійснив наїзд на пішохода. Потерпілого, з численними травмами госпіталізували в Тернопільську міську комунальну лікарню швидкої допомоги. На жаль, 81-річний чоловік від отриманих травм помер в лікарняному закладі.

Інша аварія сталась орієнтовно о 19:00 годин в м. Кременець. Тут, водій автомобіля «BMW X1», проїжджаючи по вул. Дубенській, збив пішохода, який перебував за межами пішохідного переходу. Від отриманих травм 59-річний місцевий житель загинув на місці ДТП.

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