Лікарні Тернопільщини забезпечені резервними джерелами енергії та водопостачанням для безперервної роботи в умовах війни

В умовах війни головним завданням є забезпечення безперервної медичної допомоги. Для цього в Тернопільській області активно підсилюється автономність медичних закладів, щоб відключення електрики, тепла чи води не впливали на роботу лікарів і надання медичних послуг.

Про це під час брифінгу повідомила Ольга Ярмоленко, директорка департаменту охорони здоров’я Тернопільської обласної державної адміністрації (Тернопільська ОВА).

На сьогодні, у 26 закладах охорони здоров’я спроможної мережі області:

100% закладів забезпечені резервними джерелами живлення;

У наявності 117 генераторів для роботи критично важливого медичного обладнання;

Вісім закладів оснащені сонячними електростанціями , які працюють у поєднанні з генераторами для додаткової енергонезалежності;

100% лікарень мають централізоване опалення з можливістю підключення альтернативних джерел тепла, що гарантує стабільну роботу взимку.

Щодо водопостачання, 24 медзаклади області мають власні свердловини, що забезпечують безперервне водопостачання. Крім того, 12 медичних закладів підключені до супутникового зв’язку Starlink, що дозволяє зберігати стабільну комунікацію та передачу даних в будь-яких умовах.

Для роботи генераторів лікарні сформували необхідні запаси пального, і це питання постійно перебуває під контролем.

Також на рівні області були відпрацьовані чіткі алгоритми дій у надзвичайних ситуаціях, серед яких:

альтернативні маршрути для транспортування пацієнтів;

координація між лікарнями;

визначені відповідальні за управління процесами в умовах кризових ситуацій.

Завдяки такому комплексному підходу — генераторам, сонячним станціям, водозабезпеченню, альтернативному зв’язку та плануванню — медичні заклади Тернопільщини здатні безперервно надавати допомогу навіть в умовах війни, енергетичних викликів і складної погоди.