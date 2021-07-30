Тілесні ушкодження різного ступеня: дівчина випала з салону автобуса на Тернопільщині

В Чортківському районі травмувалася 21-річна пасажирка мікроавтобуса.

Як стало відомо, дівчина отримала тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Причина травм – падіння з салону транспортного засобу, повідомляють в ГУНП.

Інцидент трапився вчора близько 20:30 між селами Переволока та Старі Петликівці Бучацької міської громади. За яких саме обставин трапилася подія – з’ясовують поліцейські.

Минулої доби в області трапилися ще 2 ДТП, в результаті яких госпіталізували людей.

Зокрема, чисельні тілесні ушкодження внаслідок падіння зі скутера отримав 17-річний житель села Козівка Тернопільського району. За попередніми даними, хлопець перебував за кермом двоколісного транспортного засобу та наїхав на перешкоду, внаслідок чого перекинувся. Неповнолітнього доправили до лікарні.

Близько 22:00 неподалік Заліщиків водій автомобіля марки «Volkswagen Passat» не впорався з керуванням та в’їхав у гужову підводу, яка рухалася попереду. В результаті водій підводи, 68-річний житель села Нагоряни Товстенської селищної громади, отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований у лікарню.

Відомості за усіма фактами внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань згідно із статтею 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Триває слідство.