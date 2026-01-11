Ліквідовано масштабну пожежу в Чортківському районі: горіла птахоферма

12 січня 2026 року о 12:56 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Тернопільській області надійшло повідомлення про пожежу в селі Дзвиняч Заліщицької територіальної громади Чортківського району. За попередньою інформацією, вогонь охопив приміщення, пристосоване для вирощування птиці.

По прибуттю на місце виклику рятувальники з’ясували, що пожежу ускладнює значне задимлення та горіння утеплювача під металевим покриттям, що сприяло швидкому поширенню вогню. Рятувальники оперативно подали на гасіння пожежні стволи та приступили до розкриття конструкцій покрівлі для кращого доступу до осередків вогню.

Завдяки злагодженій роботі рятувальників, для ліквідації пожежі було додатково направлено додаткові сили та засоби: три автоцистерни та 12 чоловік особового складу від Головного управління ДСНС, а також дві автоцистерни від місцевої пожежної команди. О 16:44 вогонь був повністю ліквідований.

Наразі фахівці встановлюють причину виникнення пожежі та розмір матеріальних збитків.