Майже 21 мільярд гривень надійшов до бюджетів від платників Тернопільщини 

Упродовж 2025 року платники області попри складні економічні умови забезпечили надходження податкових платежів до бюджетів усіх рівнів у сумі 20 млрд 990,1 млн гривень.

При цьому вдалося забезпечити ріст надходженьпорівняно з 2024 роком, який складає майже 4 млрд грн (+23,6%).

Із загальної суми загальний фонд державного бюджету у січні-грудні 2025 року отримав від Тернопільщини 9,8 млрд гривень. Традиційно основну частину доходів сформував податок на додану вартість (3,6 млрд грн), військовий збір (майже 2,4 млрд грн), податок на доходи фізичних осіб (понад 2,2 млрд грн) та податок на прибуток (більш як 1 млрд грн).

У грудні платники податків області сплатили до бюджетів понад 1,9 млрд грн, що на 323 млн грн перевищило показники грудня 2024 року.

Податкова служба Тернопільщини щиро дякує усім платникам регіону, які продовжують працювати, створювати робочі місця та вчасно й у повній мірі наповнювати бюджет.Кожна сплачена гривня – це ваш внесок у Перемогу.