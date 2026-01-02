Нічна ДТП у Тернополі: пʼяний водій врізався в чужу автівку

Сьогодні уночі на вулиці Білогірській сталася дорожньо-транспортна пригода без травмованих. Водій автомобіля Renault не впорався з керуванням та допустив зіткнення з автомобілем Hyundai.

Спілкуючись із водієм автомобіля Renault, патрульні виявили у нього ознаки наркотичного сп’яніння. Від проходження відповідного огляду в медичному закладі чоловік відмовився.

Також інспектори встановили, що керманич не має права керування транспортними засобами та вже притягувався до адміністративної відповідальності за це правопорушення.

Тож на порушника ми склали адміністративні матеріали:

📑 за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП;

📑 за ч. 5 ст. 126 (Повторне керування особою, яка не має права керування) КУпАП;

📑 за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння) КУпАП.

Відповідальність і дотримання ПДР — це основа безпеки на дорозі ✅