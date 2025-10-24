Майже 35,7 млн грн екологічного податку сплатили підприємства Тернопільщини

Підприємства області, які здійснюють викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, скиди у водні об’єкти та розміщують відходи, перерахували до Зведеного бюджету України упродовж січня-вересня цього року 35 млн 698,6 тис. грн екологічного податку.

Це на 7,8 млн грн більше, ніж за аналогічний період 2024 року. Очікувані показники надходжень перевищено більш як у півтора рази, до бюджету додатково надійшло майже 13 млн гривень.

Нагадаємо, що екологічний податок є загальнодержавним обов’язковим платежем. Він є формою відповідальності бізнесу за користування природними ресурсами. Його сплачують підприємства за фактичні обсяги:

– викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення;

– скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об’єкти;

– розміщення відходів (крім розміщення окремих видів безпечних відходів як вторинної сировини);

– утворення та зберігання радіоактивних відходів.

Частина зібраних коштів спрямовується на екологічні програми, заходи з покращення стану навколишнього середовища, утилізацію відходів та модернізацію очисних споруд.