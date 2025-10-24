Будинок “Близнята” у Кременці отримав шанс на реставрацію!

Кременецько-Почаївський державний історико-архітектурний заповідник успішно пройшов відбір у межах державної програми “Велике будівництво” та отримав фінансування для виготовлення науково-проєктної документації щодо відновлення пам’ятки архітектури національного значення — “Житловий будинок «Близнята»” (XVIII ст., ох. №190027), розташованого у місті Кременець, Тернопільська область.

Комплекс науково-дослідних робіт: перший крок до реставрації

Наразі тривають комплексні науково-дослідні роботи, включаючи обміри, вивчення фундаментів, стін та даху будівлі. Ці роботи виконує “Український міжнародний інститут відновлення”, який залучив архітекторів, геологів, хіміків та інших фахівців. Виготовлення проєктної документації цього року стане основою для майбутніх ремонтно-реставраційних робіт, які планується розпочати вже наступного року.

Історія та архітектура будинку “Близнята”

“Близнята” — це архітектурний комплекс на вул. Медовій, 1-3 в Кременці, побудований у XVIII столітті. Будівля складається з двох з’єднаних будинків, накритих двоспадовими дахами, що мають спільну внутрішню стіну. Співвідношення довжини і ширини будівель відповідає структурі українських кам’яниць 16-17 століть.

Будинок поєднує елементи класицизму та бароко, має симетричний фасад з елегантними декоративними елементами: ліпнина, карнизи та барокові вазони на щипцях. Вікна прикрашені замками, а південний ріг підтримується контрфорсом.

Сучасне значення та реставрація

Будинок “Близнята” є цінним об’єктом культурної спадщини, важливим для історії Кременця та Волині. Після реставрації, цей об’єкт стане не тільки важливим культурним центром для міста, а й буде приваблювати туристів та дослідників архітектури. Завдяки програмі “Велике будівництво” будівля отримає шанс на відновлення і збереження для майбутніх поколінь.

Відновлення культурної спадщини

Започаткована робота над відновленням будинку “Близнята” є важливим кроком у збереженні архітектурної спадщини та розвитку туризму в Кременці. Програма “Велике будівництво” вже показала свою ефективність у збереженні історичних об’єктів по всій Україні.