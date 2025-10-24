Вважався зниклим безвісти, – Ангелом додому повертається Василь Томчук з Тернопільщини

Тернопіль зазнав ще однієї величезної втрати. Василь Сергійович Томчук, наш земляк, який героїчно віддав своє життя, захищаючи рідну землю від ворога, загинув на Донеччині під час виконання бойового завдання. Василь був зниклим безвісти з 26 жовтня 2023 року, а тепер Тернопіль прощається з ним назавжди.

Героїчний шлях до небесних полків

Василь Томчук завершив свій земний шлях на 48-му році життя, залишивши після себе невимовну біль і пустку. Його героїзм і відданість своїй Батьківщині будуть жити в серцях тих, хто його знав. Кожна втрата серед наших героїв — це величезний удар для Тернополя та всієї України.

Висловлюємо глибоке співчуття всім рідним, друзям та близьким Василя Томчука.

Вічна і світла пам’ять захиснику України!